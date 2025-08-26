Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

14 घंटे का सफर बस 6 घंटे में… मुंबई से विजयदुर्ग रो-रो सेवा जल्द होगी शुरू, ये होगा रूट

Mumbai to Konkan Ro-Ro Service: यह रो-रो सेवा कोंकण जाने वालों की यात्रा को बेहद आसान बना देगी। फ़िलहाल, ट्रेन से इस यात्रा में 13-14 घंटे लगते हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि यात्रियों की भीड़ के चलते इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 26, 2025

Mumbai Ro-Ro Service
मुंबई से सिंधुदुर्ग तक रो-रो सेवा जल्द होगी शुरू (Photo: IANS/File)

Mumbai Vijaydurg Ro-Ro Service: महाराष्ट्र के कोकणवासियों के लिए गणेशोत्सव (Ganesh Chaturthi 2025) पर शुरू की जाने वाली मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा तय समय पर शुरू नहीं हो पाई है। मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे की पहल पर इस सेवा की घोषणा की गई थी ताकि गणेशभक्त आसानी से और तेजी से अपने गांव पहुंच सकें। लेकिन प्रशासनिक मंजूरी न मिलने के कारण इसका शुभारंभ टल गया।

मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा अब गणेशोत्सव के खत्म होने यानी 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी से पहले शुरू की जाएगी। इससे मुंबई, विजयदुर्ग, देवगड और सिंधुदुर्ग के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा होगा।

इस बारे में मंत्री नितेश राणे जल्द ही अहम जानकारी दे सकते हैं। यह सेवा मुंबई से सिंधुदुर्ग और सिंधुदुर्ग से मुंबई, दोनों मार्गों पर शुरू की जाएगी, जिससे कोंकण से मुंबई आना-जाना आसान होगा। बताया जा रहा है कि महानिदेशालय की ओर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा शुरू करने में देरी हुई।

ये भी पढ़ें

Lalbaugcha Raja 2025: लालबागचा राजा के दर्शन के लिए कैसे पहुंचें? जानें तारीख, समय और ऑनलाइन दर्शन की पूरी जानकारी
मुंबई
Lalbaugcha Raja 2025

इस रो-रो सेवा से कोकण जाने वालों का सफर बेहद आसान हो जाएगा। जहां अभी ट्रेन से यह यात्रा 13-14 घंटे में पूरी होती है, वहीं रो-रो सेवा से यही सफर केवल 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि यात्रियों की भीड़ के चलते इसे अच्छा रिस्पांस मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 14 घंटे का सफर बस 6 घंटे में… मुंबई से विजयदुर्ग रो-रो सेवा जल्द होगी शुरू, ये होगा रूट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.