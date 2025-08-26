14 घंटे का सफर बस 6 घंटे में… मुंबई से विजयदुर्ग रो-रो सेवा जल्द होगी शुरू, ये होगा रूट

Mumbai Vijaydurg Ro-Ro Service: महाराष्ट्र के कोकणवासियों के लिए गणेशोत्सव (Ganesh Chaturthi 2025) पर शुरू की जाने वाली मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा तय समय पर शुरू नहीं हो पाई है। मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे की पहल पर इस सेवा की घोषणा की गई थी ताकि गणेशभक्त आसानी से और तेजी से अपने गांव पहुंच सकें। लेकिन प्रशासनिक मंजूरी न मिलने के कारण इसका शुभारंभ टल गया।