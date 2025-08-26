14 घंटे का सफर बस 6 घंटे में… मुंबई से विजयदुर्ग रो-रो सेवा जल्द होगी शुरू, ये होगा रूट

Mumbai Vijaydurg Ro-Ro Service: महाराष्ट्र के कोकणवासियों के लिए गणेशोत्सव (Ganesh Chaturthi 2025) पर शुरू की जाने वाली मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा तय समय पर शुरू नहीं हो पाई है। मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे की पहल पर इस सेवा की घोषणा की गई थी ताकि गणेशभक्त आसानी से और तेजी से अपने गांव पहुंच सकें। लेकिन प्रशासनिक मंजूरी न मिलने के कारण इसका शुभारंभ टल गया।
मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा अब गणेशोत्सव के खत्म होने यानी 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी से पहले शुरू की जाएगी। इससे मुंबई, विजयदुर्ग, देवगड और सिंधुदुर्ग के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा होगा।
इस बारे में मंत्री नितेश राणे जल्द ही अहम जानकारी दे सकते हैं। यह सेवा मुंबई से सिंधुदुर्ग और सिंधुदुर्ग से मुंबई, दोनों मार्गों पर शुरू की जाएगी, जिससे कोंकण से मुंबई आना-जाना आसान होगा। बताया जा रहा है कि महानिदेशालय की ओर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा शुरू करने में देरी हुई।
इस रो-रो सेवा से कोकण जाने वालों का सफर बेहद आसान हो जाएगा। जहां अभी ट्रेन से यह यात्रा 13-14 घंटे में पूरी होती है, वहीं रो-रो सेवा से यही सफर केवल 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि यात्रियों की भीड़ के चलते इसे अच्छा रिस्पांस मिलेगा।