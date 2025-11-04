बिहार से गिरफ्तारी, 14 साल से हिरासत में… मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट के आरोपी कफील अहमद को हाईकोर्ट से जमानत

जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस आरआर भोंसले की पीठ ने कहा कि अयूब को ट्रायल से पहले ही एक दशक से अधिक समय जेल में रहना पड़ा है, जबकि मामले के जल्द निपटारे की कोई संभावना नहीं दिख रही। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के केए नजीब केस का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक बिना ट्रायल के जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है। अयूब के वकील ने भी यही दलील दी थी कि किसी भी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अयूब भारतीय नागरिक हैं और उसका फरार होने की कोई इरादा नहीं है।