मुंबई में 16-17 अप्रैल को पानी की कटौती, इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि एफ-दक्षिण (F-South) वार्ड के अंतर्गत शिवड़ी (Sewri) के पास हाजी बंदर रोड पर स्थित टनल वाटर पाइपलाइन में 1500 मिमी के दो 'बटरफ्लाई वाल्व' लगाए जाने हैं। इस काम का मुख्य उद्देश्य भारदावाड़ा हिल जलाशय (Bhardavada Hill Reservoir), फॉस्बेरी हिल जलाशय (Phosberry Hill Reservoir) और गोलनाजी हिल जलाशय (Golnaji Hill Reservoir) से होने वाली जलापूर्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित और सुचारु बनाना है। इससे दक्षिण मुंबई के बड़े हिस्से में पानी सप्लाई अधिक सुचारु और संतुलित हो सकेगी, जिससे भविष्य में जल वितरण व्यवस्था बेहतर होगी।