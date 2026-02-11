वेब सीरीज एक्टर चोरी के आरोप में गिरफ्तार, पूछताछ में बोला- बहन की शादी के लिए पैसे जुटा रहा हूं

पुलिस के अनुसार, चोरी के बाद आरोपी टेंपो को नासिक ले गया और उसे नासिक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया। उसकी योजना वाहन को बेचकर पैसे जुटाने की थी। हालांकि, इससे पहले कि वह टेंपो को ठिकाने लगा पाता, तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। उसे दिंडोशी के संतोष नगर इलाके से दबोच लिया गया। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।