वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ बड़ा हादसा, भैंसों के झुंड से हुई टक्कर, 3 घंटे तक यातायात ठप

मुंबई (CSMT) से गोवा के मडगांव जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express Train Accident) सिंधुदुर्ग स्टेशन के पास भैंसों के झुंड से टकरा गई। यह हादसा कोंकण रेलवे मार्ग पर सोमवार दोपहर में तब हुआ, जब सिंधुदुर्ग और कुडाल रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर आई चार भैंसों को वंदे भारत एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के चलते कोंकण रेलवे मार्ग पर करीब तीन घंटे तक रेल यातायात पूरी तरह ठप रहा। हादसे का सबसे बड़ा असर भराडी देवी मेले के यात्रियों पर पड़ा, जिन्हें लंबे समय तक ट्रेनों में फंसे रहना पड़ा।