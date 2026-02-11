तीसरी मुंबई को ‘हरी झंडी’, 200 वर्ग किमी में बसेगा नया शहर, जमीन मालिकों की लगी लॉटरी

बता दें कि अटल सेतु मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के न्हावा शेवा से जोड़ता है। 'तीसरी मुंबई' भाजपा नीत सरकार की एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है, इससे मुंबई में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में औद्योगिक व शहरी विस्तार का नया अध्याय शुरू होगा।