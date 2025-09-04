Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

रिश्तों का कत्ल: 1 साल के बेटे के सामने मुस्कान की निर्मम हत्या, सिर धड़ से किया अलग, पति गिरफ्तार

Maharashtra Bhiwandi News : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाले में महिला का कटा हुआ सिर मिलने के 48 घंटे बाद उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपनी पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 04, 2025

Bhiwandi Muskaan murder
एक साल के बेटे के सामने पति ने की मुस्कान की हत्या

Muskan Murder Case : मुंबई के करीब भिवंडी शहर के ईदगाह रोड पर नाले में 30 अगस्त को एक महिला का धड़ से अलग सिर मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस वारदात की गुत्थी सुलझाते हुए भोईवाड़ा पुलिस ने महज 48 घंटे में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान 22 वर्षीय परवीन उर्फ मुस्कान अंसारी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका पति मोहम्मद ताहा अंसारी (27) है।

पुलिस जांच में खुला राज

भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी और निरीक्षक प्रमोद कुंभार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ईदगाह झोपड़पट्टी में जानकारी जुटाई। जांच में सामने आया कि इलाके की एक महिला लापता है। पड़ताल के बाद शव की पहचान मुस्कान के रूप में हुई। इसी दौरान उसका पति घर से गायब मिला। 1 सितंबर को पुलिस ने मोहम्मद ताहा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली।

image

शक और झगड़े ने ली जान

बताया जा रहा है कि दोनों ने दो साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनका एक साल का बेटा भी है। शादी के बाद से ही पति-पत्नी को एक दूसरे के चरित्र पर शक होने लगा और उनमें झगड़े शुरू हो गए। मुस्कान अंसारी को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौक था, इसलिए उससे कुछ लड़के भी मिलते थे। जिससे पति-पत्नी के बीच विवाद और गहरा गया। उनमें मारपीट होने लगी और आखिरकार 29 अगस्त को मोहम्मद ताहा अंसारी ने पत्नी मुस्कान की हत्या कर दी। उसने शव के टुकड़े कर उन्हें खाड़ी में फेंक दिया। उसने दावा किया कि मुस्कान अपने एक साल के बेटे को पीटती थी।

हैवानियत की हद पार, धड़ की खोज जारी

पुलिस ने सिर का पोस्टमार्टम करवाया है, जबकि धड़ की तलाश जारी है। आरोपी को कोर्ट ने 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा कि इस भयानक घटना के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आरोपी अलग-अलग कारण बता रहा है और पुलिस को गुमराह कर रहा है।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस पीड़िता के शरीर के शेष हिस्सों का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है। स्थानीय पुलिस ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को घटनास्थल पर बुलाकर तलाशी अभियान चलाया है।

मासूम हुआ अनाथ

शुरुआती जांच में पता चला है कि मुस्कान की हत्या उसके एक साल के बेटे के सामने हुई। इसके बाद पति ने धारदार चीज से उसका सिर धड़ से अलग किया और उफनते नाले में फेंक दिया। एक तरफ मासूम बच्चा मां से वंचित हो गया और पिता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। हालांकि कुछ रिश्तेदार बच्चे की देखभाल कर रहे हैं।

Published on:

04 Sept 2025 04:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / रिश्तों का कत्ल: 1 साल के बेटे के सामने मुस्कान की निर्मम हत्या, सिर धड़ से किया अलग, पति गिरफ्तार

