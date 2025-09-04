रिश्तों का कत्ल: 1 साल के बेटे के सामने मुस्कान की निर्मम हत्या, सिर धड़ से किया अलग, पति गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि दोनों ने दो साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनका एक साल का बेटा भी है। शादी के बाद से ही पति-पत्नी को एक दूसरे के चरित्र पर शक होने लगा और उनमें झगड़े शुरू हो गए। मुस्कान अंसारी को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौक था, इसलिए उससे कुछ लड़के भी मिलते थे। जिससे पति-पत्नी के बीच विवाद और गहरा गया। उनमें मारपीट होने लगी और आखिरकार 29 अगस्त को मोहम्मद ताहा अंसारी ने पत्नी मुस्कान की हत्या कर दी। उसने शव के टुकड़े कर उन्हें खाड़ी में फेंक दिया। उसने दावा किया कि मुस्कान अपने एक साल के बेटे को पीटती थी।