‘हर घर तिरंगा’ रैली में भाजपा विधायक ने पुलिस की बाइक पर किया स्टंट, पीछे बैठे अफसर हंसते रहे

BJP MLA Ashish Deshmukh Bike Stunt in Har Ghar Tiranga Rally : वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक आशीष देशमुख बिना हेलमेट पहने बाइक पर स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 14, 2025

BJP MLA Ashish Deshmukh bike stunt Nagpur
बिना हेलमेट BJP विधायक का बाइक स्टंट, वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में छात्रों के बाइक स्टंट का वीडियो वायरल होने पर उन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बीच नागपुर के सावनेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आशीष देशमुख (BJP MLA Ashish Deshmukh) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस की बाइक पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित बाइक रैली का बताया जा रहा है।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक आशीष देशमुख बिना हेलमेट पहने बाइक पर खड़े होकर स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान उनकी बाइक पर पीछे एक पुलिस अधिकारी भी बैठा है। जब विधायक स्टंट करते है तो पुलिस अधिकारी हंसते हुए दिखाई दे रहे है।

इस वाकिये के बाद यह सवाल उठ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस आम नागरिकों पर तो नियमों का हवाला देकर सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि ही खुलेआम कानून तोड़ रहा है, तो क्या उसके खिलाफ भी वैसा ही रुख अपनाया जाएगा? फिलहाल, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रैफिक पुलिस विधायक आशीष देशमुख के खिलाफ क्या एक्शन लेती है।

Updated on:

14 Aug 2025 07:47 pm

Published on:

14 Aug 2025 07:46 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘हर घर तिरंगा’ रैली में भाजपा विधायक ने पुलिस की बाइक पर किया स्टंट, पीछे बैठे अफसर हंसते रहे

