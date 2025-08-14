‘हर घर तिरंगा’ रैली में भाजपा विधायक ने पुलिस की बाइक पर किया स्टंट, पीछे बैठे अफसर हंसते रहे

महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में छात्रों के बाइक स्टंट का वीडियो वायरल होने पर उन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बीच नागपुर के सावनेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आशीष देशमुख (BJP MLA Ashish Deshmukh) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस की बाइक पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित बाइक रैली का बताया जा रहा है।