एक महिला के प्यार में पड़े दो गैंगस्टर, नागपुर में चाकू मारकर हत्या का खुलासा; डेढ़ किमी पीछा कर पुलिस ने दबोचा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक गौरव रागड़े और आरोपी गौरव राउत दोनों ही आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। आरोपी गौरव राउत अपनी पत्नी के साथ छत्रपति चौक इलाके में 'क्लाउड किचन' रेस्टोरेंट शुरू करने की तैयारी में था, जिसके लिए उसने पास ही एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। गुरुवार को गौरव रागड़े को शक हुआ कि उसकी पत्नी राउत के किराए के कमरे में मौजूद है। इसी संदेह के आधार पर रागड़े नशे की हालत में उस कमरे में पहुंच गया, जहां राउत अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। नशे में धुत रागड़े ने गाली-गलौज करते हुए कमरे में तोड़फोड़ की और शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद दोनों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई।