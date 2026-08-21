महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सिडको क्षेत्र के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाली रूपाली पाटिल कंपनी के काम के सिलसिले में अपने परिचित दीपक सैंदाने के साथ कार से वाडीवरहे गई थीं। दोनों ने संजेगांव स्थित मिर्ची होटल-रिसॉर्ट में खाना खाया।पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गाड़ी चलाने के दौरान दीपक ने शराब पी रखी थी। रिसॉर्ट में दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। इसके बाद रूपाली गुस्से में रिसॉर्ट के मुख्य गेट की ओर पैदल जाने लगीं। तभी दीपक ने शराब के नशे में तेज रफ्तार कार सीधे पीछे से रूपाली के ऊपर चढ़ा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रूपाली की मौके पर ही मौत हो गई।