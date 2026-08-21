महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी के किनारे खड़ा था बेटा, बचाने दौड़े माता-पिता, तीनों की हो गई मौत

मिली जानकारी के मुताबिक, कुणाल सुबह करीब 10 बजे पहाड़ी के ऊंचे हिस्से पर पहुंच गया था। उसके इस कदम की जानकारी मिलने के बाद उसके माता-पिता के साथ तिसगांव के ग्रामीण, पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। तिसगांव के सरपंच के मुताबिक, कुणाल लगातार अपनी जगह बदल रहा था, लेकिन अपनी मां से बात कर रहा था। वह पहाड़ी के एकदम किनारे खड़ा था। ग्रामीण और उसके परिवार के लोग करीब तीन घंटे तक उसे समझाने और सुरक्षित नीचे लाने की कोशिश करते रहे।