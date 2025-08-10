Vande Bharat: नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस आज से शुरू, टिकट बुकिंग से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

नागपुर से पुणे के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस (Nagpur-Pune Vande Bharat Express) ट्रेन का शुभारंभ आज (10 अगस्त) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किया। आज सुबह 9 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से शामिल होकर नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसी कार्यक्रम में बेंगलुरु-बेलगावी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा–अमृतसर वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत हुई।