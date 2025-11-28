नरीमन पॉइंट से विरार 1 घंटे में… मुंबई में बनेगा 24 km लंबा सी लिंक, 58000 करोड़ का मेगा प्लान मंजूर

हालांकि यह सी-लिंक सीधे दक्षिण मुंबई को विरार से नहीं जोड़ता है। लेकिन यह मुंबई के पश्चिमी तट के साथ एक निरंतर कोस्टल रोड बनाने की राज्य सरकार की लंबी योजना का अहम हिस्सा है। इस नेटवर्क में पहले से शामिल मुंबई कोस्टल रोड, बांद्रा-वर्ली सी लिंक, निर्माणाधीन बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक और वर्सोवा-भायंदर कोस्टल कॉरिडोर आते हैं। ये सभी परियोजनाएं पूरी होने पर दक्षिण मुंबई से विरार तक का सफर बिना किसी ट्रैफिक में फंसे तेजी से पूरा करना संभव होगा।