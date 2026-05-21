‘तुम हमारी जाति के नहीं हो’, ससुराल वालों ने 8 बार कराया गर्भपात; नासिक में प्रेम विवाह करने वाली युवती का गंभीर आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी पसंद के युवक से प्रेम विवाह किया था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद ही ससुराल वालों का असली रंग सामने आने लगा। पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास उसे लगातार ताने मारती थी कि 'तुम हमारी जाति की नहीं हो, हम तुम्हारी कोख से जन्मे बच्चों को इस घर और समाज में कभी स्वीकार नहीं करेंगे।' इसके बाद ससुराल वालों ने महिला पर गर्भपात कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला की मर्जी के खिलाफ, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसे आठ बार अपना गर्भ गिरवाना पड़ा।