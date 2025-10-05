Patrika LogoSwitch to English

Kumbh Mela 2027: टेंट सिटी, रिंग रोड और बहुत कुछ… नासिक कुंभ मेला की तैयारी तेज, जानें कब-कब है अमृत स्नान

Nashik-Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Mela : महाराष्ट्र के नासिक में 2027 में होने वाले अगले कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बैठक की है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 05, 2025

Nashik Kumbh Mela 2027

Kumbh Mela 2027 (Photo: IANS/File)

Simhastha Kumbh Mela in Nashik : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को कई अहम आदेश दिए। बता दें कि सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 को त्र्यंबकेश्वर के साथ-साथ रामकुंड और पंचवटी में ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा और 24 जुलाई 2028 तक चलेगा।

उन्होंने नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि कुंभ मेला से संबंधित सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उच्च गुणवत्ता के साथ और तय समयसीमा में पूरी होनी चाहिए।

राज्य सरकार के सह्याद्री गेस्ट हाउस में शनिवार को हुई इस समीक्षा बैठक में फडणवीस ने खास तौर पर नासिक रिंग रोड परियोजना और साधु ग्राम (टेंट सिटी) के भूमि अधिग्रहण काम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम फडणवीस ने कहा कि कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोजन के दौरान रामकुंड और आसपास के इलाकों में गोदावरी नदी का पानी पूरी तरह स्वच्छ रहेगा। इसके लिए सीवेज और स्वच्छता से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हवाईअड्डों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। साथ ही, सभी संबंधित विभागों को आवश्यक धनराशि तत्काल स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के लिए बस सेवा की योजना बनाने और पार्किंग स्थलों पर भंडारा, लंगर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

उन्होंने साधु ग्राम में अखाड़ों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीकृत सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करने और एआई आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया।

अमृत स्नान की तारीखों का ऐलान (Nashik Kumbh Mela 2027 Amrit Snan Date)

सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 को त्र्यंबकेश्वर के साथ-साथ रामकुंड और पंचवटी में ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा और 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। नासिक में 29 जुलाई 2027 को 'नगर प्रदक्षिणा' होगी, जबकि पहला 'अमृत स्नान' 2 अगस्त 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान 31 अगस्त 2027 को होगा और तीसरा और अंतिम स्नान 11 सितंबर 2027 को नासिक में और 12 सितंबर 2027 को त्र्यंबकेश्वर में होगा। ध्वज को 24 जुलाई 2028 को उतार लिया जाएगा, जो सिंहस्थ कुंभ मेले के समापन का प्रतीक होगा। यह 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है।

गौरतलब हो कि सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक और उज्जैन में लगता है, यह कुंभ का एक विशेष प्रकार है जो 12 साल में एक बार आता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर के पास गोदावरी नदी के तट पर यह आयोजित किया जाता है। नासिक कुंभ में इस बार 15 करोड़ से ज्यादा श्रधालुओं के शामिल होने का अनुमान हैं। नासिक और त्र्यंबकेश्वर दोनों जगहों पर कुंभ होता है, लेकिन नासिक की प्रभुता विशेष है।

Updated on:

05 Oct 2025 11:21 am

Published on:

05 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Kumbh Mela 2027: टेंट सिटी, रिंग रोड और बहुत कुछ… नासिक कुंभ मेला की तैयारी तेज, जानें कब-कब है अमृत स्नान

