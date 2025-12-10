आर्थिक तंगी, नौकरी की तलाश और शादी… राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी की दर्दनाक मौत

कबड्डी की नेशनल लेवल प्लेयर ने मौत को लगाया गले
महाराष्ट्र के नागपुर में एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। 29 वर्षीय किरण सूरज दाधे (Kiran Suraj Dadhe) अपने पति से परेशान थीं। आरोप है कि शादी से पहले किरण और उनके भाई को नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन शादी के बाद यह पूरा नहीं हुआ। आर्थिक तंगी से जूझ रहीं किरण ने 2020 में स्वप्निल जयदेव लांभघरे (Swapnil Jaydev Lambghare) से शादी की थी। परिवार की हालत ठीक नहीं होने के कारण किरण को उम्मीद थी कि शादी के बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी और मुश्किलें कम होंगी।
किरण के भाई और परिवार को भी भरोसा था कि स्वप्निल उन्हें नौकरी दिलाकर आर्थिक सहारा देगा। लेकिन शादी के बाद किरण को पता चला कि नौकरी का यह दावा सिर्फ दिखावा था। स्वप्निल लगातार इस बात को टालता रहा और कथित रूप से किरण का मानसिक उत्पीड़न करता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक वह किरण पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाता था। हालात बिगड़ने पर किरण ने पति का घर छोड़ दिया और मायके लौट आईं।
मायके आने के बाद भी स्वप्निल किरण को धमकी भरे मैसेज भेजता था। इससे परेशान होकर परिवार ने किरण को अदालत में तलाक की अर्जी देने की सलाह दी। किरण ने फोन पर आए सभी मैसेज को सबूत के तौर पर सुरक्षित रख लिया। लेकिन बढ़ते मानसिक तनाव को वह सह न सकी और 4 दिसंबर को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तीन दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद किरण की मौत हो गई।
किरण की मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वप्निल के खिलाफ भारत न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है।
