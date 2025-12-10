10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

आर्थिक तंगी, नौकरी की तलाश और शादी… राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी की दर्दनाक मौत

Kabaddi Player Kiran Dadhe Death: कबड्डी की नेशनल लेवल की खिलाड़ी किरण की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

image

Mohammed Nawaz Khan

Dec 10, 2025

Kabaddi Player Kiran Dadhe Suicide

कबड्डी की नेशनल लेवल प्लेयर ने मौत को लगाया गले

महाराष्ट्र के नागपुर में एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। 29 वर्षीय किरण सूरज दाधे (Kiran Suraj Dadhe) अपने पति से परेशान थीं। आरोप है कि शादी से पहले किरण और उनके भाई को नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन शादी के बाद यह पूरा नहीं हुआ। आर्थिक तंगी से जूझ रहीं किरण ने 2020 में स्वप्निल जयदेव लांभघरे (Swapnil Jaydev Lambghare) से शादी की थी। परिवार की हालत ठीक नहीं होने के कारण किरण को उम्मीद थी कि शादी के बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी और मुश्किलें कम होंगी।

स्वप्निल ने किया था वादा

किरण के भाई और परिवार को भी भरोसा था कि स्वप्निल उन्हें नौकरी दिलाकर आर्थिक सहारा देगा। लेकिन शादी के बाद किरण को पता चला कि नौकरी का यह दावा सिर्फ दिखावा था। स्वप्निल लगातार इस बात को टालता रहा और कथित रूप से किरण का मानसिक उत्पीड़न करता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक वह किरण पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाता था। हालात बिगड़ने पर किरण ने पति का घर छोड़ दिया और मायके लौट आईं।

3 दिन बाद मौत

मायके आने के बाद भी स्वप्निल किरण को धमकी भरे मैसेज भेजता था। इससे परेशान होकर परिवार ने किरण को अदालत में तलाक की अर्जी देने की सलाह दी। किरण ने फोन पर आए सभी मैसेज को सबूत के तौर पर सुरक्षित रख लिया। लेकिन बढ़ते मानसिक तनाव को वह सह न सकी और 4 दिसंबर को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तीन दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद किरण की मौत हो गई।

किरण की मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वप्निल के खिलाफ भारत न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Dec 2025 10:47 am

Published on:

10 Dec 2025 10:46 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / आर्थिक तंगी, नौकरी की तलाश और शादी… राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जब उड़ीं डेटिंग की खबरें, एक्टर ने कहा था- मैं उन्हें पागलों की तरह…

Did Akahaye Khanna Affair With Aishwarya Rai dhurandhar actor said i am crazy his beauty
बॉलीवुड

आखिर क्यों ऐश्वर्या राय नहीं करना चाहती थीं रजनीकांत के साथ काम? खुद साउथ एक्टर ने किया खुलासा

आखिर क्यों ऐश्वर्या राय नहीं करना चाहती थीं रजनीकांत के साथ काम? खुद साउथ एक्टर ने किया खुलासा
बॉलीवुड

हेमा मालिनी ने क्यों वृंदावन में रखी धर्मेंद्र की शोक सभा? बड़ा कारण आया सामने

Hema Malini organised Dharmendra Prayer Meet In Vrindavan Sant Samaj will pay tribute
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या का है सोशल मीडिया पर किस नाम से अकाउंट? एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Aishwarya Rai big revealed daughter Aaradhya bachchan Social Media instagram Account
बॉलीवुड

लाडली बहनों के लिए खुशखबरी…खाते में आएंगे 3000 रुपये! नवंबर-दिसंबर की किस्त पर बड़ी अपडेट

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.