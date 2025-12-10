आर्थिक तंगी, नौकरी की तलाश और शादी… राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के नागपुर में एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। 29 वर्षीय किरण सूरज दाधे (Kiran Suraj Dadhe) अपने पति से परेशान थीं। आरोप है कि शादी से पहले किरण और उनके भाई को नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन शादी के बाद यह पूरा नहीं हुआ। आर्थिक तंगी से जूझ रहीं किरण ने 2020 में स्वप्निल जयदेव लांभघरे (Swapnil Jaydev Lambghare) से शादी की थी। परिवार की हालत ठीक नहीं होने के कारण किरण को उम्मीद थी कि शादी के बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी और मुश्किलें कम होंगी।