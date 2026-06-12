नवी मुंबई मेट्रो नेटवर्क का होगा बड़ा विस्तार, 5575 करोड़ की इन दो परियोजना को हरी झंडी

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई मेट्रो नेटवर्क के बड़े विस्तार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली समिति ने सिडको (CIDCO) के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इसके तहत मेट्रो लाइन 1A और मेट्रो लाइन 2 का निर्माण किया जाएगा।