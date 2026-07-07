नवी मुंबई सड़क हादसा: बेकाबू कार ने राहगीरों को मारी टक्कर, 2 की मौत, कई घायल; ड्राइवर मौके से फरार

पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना तलोजा सेक्टर-10 इलाके की है। यहां से गुजर रही एक कार तेज गति में थी। रफ्तार अधिक होने की वजह से अचानक कार के ड्राइवर ने वाहन पर से अपना संतुलन खो दिया। नियंत्रण खोने के बाद कार सीधे सड़क पर चल रहे राहगीरों की तरफ मुड़ गई और लगभग 10 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कार की सीधी टक्कर लगने की वजह से दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।