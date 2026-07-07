नवी मुंबई सड़क हादसा: बेकाबू कार ने राहगीरों को मारी टक्कर, 2 की मौत, कई घायल; ड्राइवर मौके से फरार

नवी मुंबई के तलोजा सेक्टर-10 में तेज रफ्तार कार ने कई राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। फोटो सोर्स-ANI
Maharashtra accident news: नवी मुंबई के तलोजा इलाके से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे कई राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अचानक हुई दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया।
पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना तलोजा सेक्टर-10 इलाके की है। यहां से गुजर रही एक कार तेज गति में थी। रफ्तार अधिक होने की वजह से अचानक कार के ड्राइवर ने वाहन पर से अपना संतुलन खो दिया। नियंत्रण खोने के बाद कार सीधे सड़क पर चल रहे राहगीरों की तरफ मुड़ गई और लगभग 10 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कार की सीधी टक्कर लगने की वजह से दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर अपनी कार को घटना स्थल पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौजूद स्थानीय निवासियों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और घायलों की मदद के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए सभी आठ घायलों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, घायलों में से कुछ लोगों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों मृतकों के शवों को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पास के सरकारी अस्पताल भेज दिया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही, छोड़े गए वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उसके मालिक और ड्राइवर के ठिकाने का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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