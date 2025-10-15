सीएम के हाथों में दी AK 47…60 नक्सलियों के साथ छह करोड़ के इनामी भूपति ने किया सरेंडर, जानें पूरी डिटेल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हम सभी माओवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो या तेलंगाना... हमारी पुलिस लंबे समय से भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी और तारका, जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी कैडर है, ने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद, जिस तरह से हमारी पुलिस और प्रशासन ने उसके साथ व्यवहार किया, जिस तरह से एक विश्वास का निर्माण हुआ, उसने एक संकेत भी दिया और उसके बाद इस आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना को फायदा हुआ है..."