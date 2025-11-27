Akola: एनसीपी के युवा नेता की ट्रेन से कटकर मौत, कार्यकर्ताओं में मचा हड़कंप

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घुगे आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव से परेशान थे। हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि क्या घुगे को कोई परेशान कर रहा था, वह इस चरम कदम को उठाने के लिए मजबूर क्यों हुए? पुलिस वैभव घुगे के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। साथ ही परिजनों और सहयोगियों के भी बयान दर्ज कर रही है।