Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Akola: एनसीपी के युवा नेता की ट्रेन से कटकर मौत, कार्यकर्ताओं में मचा हड़कंप

NCP Vaibhav Ghuge Death: महाराष्ट्र में एनसीपी के एक स्थानीय नेता ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 27, 2025

Akola NCP leader suicide

अजित गुट के युवा नेता ने किया सुसाइड (Patrika Photo)

महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की छात्र इकाई के अकोला महानगर प्रमुख वैभव घुगे ने आत्महत्या कर ली। उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। बताया जा रहा है कि घुगे ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है।

वैभव घुगे एनसीपी के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक धनंजय मुंडे का करीबी माना जाता था। जिले में उनके अचानक निधन ने राजनीतिक हलकों के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी गहरा शोक फैला दिया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इस घटना की चर्चा हो रही है।

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घुगे आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव से परेशान थे। हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि क्या घुगे को कोई परेशान कर रहा था, वह इस चरम कदम को उठाने के लिए मजबूर क्यों हुए? पुलिस वैभव घुगे के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। साथ ही परिजनों और सहयोगियों के भी बयान दर्ज कर रही है।

ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वैभव घुगे ने राजनीति को अपना रास्ता चुना। उनका छोटा सा परिवार अकोला में रहता है। उनकी मां शिक्षिका हैं और बड़े भाई की भी अच्छी नौकरी है। वैभव शुरू से ही राजनीति में रुचि रखते थे और एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे के भरोसेमंद और करीबियों में गिने जाते थे।

सदमे में परिजन और कार्यकर्ता

घटना की खबर मिलते ही पुलिस और एनसीपी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। शव को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वैभव घुगे के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन ने एक सक्रिय और मेहनती युवा नेता खो दिया है।

ये भी पढ़ें

10 महीने पहले शादी, अफेयर, फिर खुदकुशी… मंत्री पंकजा मुंडे के पीए की डॉक्टर पत्नी ने दी जान
मुंबई
Pankaja Munde PA wife ends life

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Nov 2025 07:14 pm

Published on:

27 Nov 2025 07:13 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Akola: एनसीपी के युवा नेता की ट्रेन से कटकर मौत, कार्यकर्ताओं में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने

Hema Malini house inside photo viral after Dharmendra death
बॉलीवुड

72 साल के बिजनेसमैन ने शेयर घोटाला में गंवाए 35 करोड़, 4 साल तक नहीं लगी भनक, फिर ऐसे हुआ खुलासा

Trade Fraud
राष्ट्रीय

पति ने AI से बनाया फर्जी ट्रेन टिकट, स्टेशन पर पकड़ी गई पत्नी, GRP ने लिया कड़ा एक्शन

Mumbai Local Ambernath station accident
मुंबई

दिव्यांगों का उड़ाया था मजाक… अब उनके लिए जुटाना होगा फंड, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को दिया निर्देश

Samay Raina
मनोरंजन

मम्मी और अंकल गंदा काम करवाते हैं… टीचर से बोली नाबालिग छात्रा, मुंबई में शर्मनाक कांड

Maharashtra School crime
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.