Akola: एनसीपी के युवा नेता की ट्रेन से कटकर मौत, कार्यकर्ताओं में मचा हड़कंप

अजित गुट के युवा नेता ने किया सुसाइड (Patrika Photo)
महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की छात्र इकाई के अकोला महानगर प्रमुख वैभव घुगे ने आत्महत्या कर ली। उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। बताया जा रहा है कि घुगे ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है।
वैभव घुगे एनसीपी के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक धनंजय मुंडे का करीबी माना जाता था। जिले में उनके अचानक निधन ने राजनीतिक हलकों के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी गहरा शोक फैला दिया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इस घटना की चर्चा हो रही है।
पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घुगे आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव से परेशान थे। हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि क्या घुगे को कोई परेशान कर रहा था, वह इस चरम कदम को उठाने के लिए मजबूर क्यों हुए? पुलिस वैभव घुगे के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। साथ ही परिजनों और सहयोगियों के भी बयान दर्ज कर रही है।
ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वैभव घुगे ने राजनीति को अपना रास्ता चुना। उनका छोटा सा परिवार अकोला में रहता है। उनकी मां शिक्षिका हैं और बड़े भाई की भी अच्छी नौकरी है। वैभव शुरू से ही राजनीति में रुचि रखते थे और एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे के भरोसेमंद और करीबियों में गिने जाते थे।
घटना की खबर मिलते ही पुलिस और एनसीपी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। शव को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वैभव घुगे के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन ने एक सक्रिय और मेहनती युवा नेता खो दिया है।
