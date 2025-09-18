CM आवास के लिए 20 लाख का गद्दा और सोफा, किचन पर 19.53 लाख खर्च… शरद गुट का फडणवीस सरकार पर हमला

पवार ने तंज कसते हुए लिखा, “मुख्यमंत्री को शायद यह पता न हो, लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो ‘रोम जल रहा था, तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था’ कहावत जैसा ही अर्थ निकलेगा।” उन्होंने आगे कहा कि मंत्रियों के घरों की मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि कब और कितना खर्च उचित है।