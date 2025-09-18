Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

मुंबई

CM आवास के लिए 20 लाख का गद्दा और सोफा, किचन पर 19.53 लाख खर्च… शरद गुट का फडणवीस सरकार पर हमला

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में बाढ़ और भारी बारिश से बेहाल किसानों की कर्जमाफी की मांग के बीच यह मुद्दा तेजी से राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 18, 2025

Devendra Fadnavis Maharashtra
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से खरीफ की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। खेतों में खड़ी फसलें चौपट होने की वजह से किसान मुआवजा व कर्जमाफी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ‘वर्षा’ पर हुए खर्च को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है।

एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि जब किसानों की मदद के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं और राज्य का कर्ज 9.5 लाख करोड़ से पार जा चुका है, तब मुख्यमंत्री आवास पर लाखों रुपयों का खर्च किया जा रहा है।

‘जब मैं नहीं रुका तो उन्हें कैसे कहूं…’, PM मोदी के रिटायरमेंट पर शरद पवार ने कही बड़ी बात
मुंबई
Sharad Pawar PM Modi

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के अधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में डबल बेड का गद्दा और सोफा खरीदने पर 20.47 लाख रुपये और किचन की मरम्मत पर 19.53 लाख रुपये खर्च किए गए। यानी कुल मिलाकर 40 लाख से अधिक की राशि खर्च हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि इसे जनता के पैसों की बर्बादी कहा जाए या फिर महंगाई का बढ़ता बोझ?

पवार ने तंज कसते हुए लिखा, “मुख्यमंत्री को शायद यह पता न हो, लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो ‘रोम जल रहा था, तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था’ कहावत जैसा ही अर्थ निकलेगा।” उन्होंने आगे कहा कि मंत्रियों के घरों की मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि कब और कितना खर्च उचित है।

Updated on:

18 Sept 2025 05:17 pm

Published on:

18 Sept 2025 05:16 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / CM आवास के लिए 20 लाख का गद्दा और सोफा, किचन पर 19.53 लाख खर्च… शरद गुट का फडणवीस सरकार पर हमला

