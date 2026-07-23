मुंबई में सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन तेज, पुलिस वैन के आगे अड़ी युवती, तो कहीं दरवाजा खोल भागे प्रदर्शनकारी

MumbaiNEET Paper Leak Protest Video: नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर नई दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन का असर अब महाराष्ट्र में भी साफ दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन के समर्थन में मुंबई के कई इलाकों में छात्रों, युवाओं और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनों के दौरान मुंबई पुलिस ने कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस बीच दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने पूरे आंदोलन को नई चर्चा में ला दिया है।