महाराष्ट्र: शादी समारोह में नाबालिग ने खेला खूनी खेल, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह के दौरान ही खून-खराबा हो गया। खुशियों से भरी बारात अचानक मातम में बदल गई, जब एक नाबालिग लड़के ने अपने ही चाचा और चचेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।