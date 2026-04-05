नवी मुंबई का ‘अशोक खरात’! मां-बेटी को फार्महाउस पर ले जाकर किया रेप, बोला- सारे कष्ट हो जाएंगे दूर

नवी मुंबई की कलंबोली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब्दुल रशीद उर्फ बाबाजान लोगों को धार्मिक बातें बताकर उनका विश्वास जीतता था। वह कभी मीठी बातों से तो कभी काला जादू का डर दिखाकर खासतौर पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वह आर्थिक, सामाजिक, वैवाहिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान करने का दावा करता था।