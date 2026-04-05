डर्टी बाबा अशोक खरात का ‘हवाला’ कनेक्शन, कॉल रिकॉर्ड से खुली पोल, दुबई से ऑस्ट्रेलिया तक फैला जाल

इस मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने कहा कि संवेदनशील जानकारी का इस तरह बाहर आना यह दिखाता है कि कुछ बड़े नेता निशाने पर हैं। राउत ने इसे सत्तारूढ़ दल की आंतरिक जंग करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर अंजलि दमानिया जैसी कार्यकर्ता को गोपनीय CDR मिल रहा है, तो दिखाता है कि ये नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर हैं।