ड्रग्स सप्लायर के साथ लिव-इन रिलेशन, बैंक खाते से काला कारोबार! मुंबई नेस्को कांड में अभिनेत्री गिरफ्तार

इस ड्रग्स सिंडिकेट की कड़ियों को जोड़ते हुए मुंबई पुलिस ने 33 वर्षीय संघर्षरत अभिनेत्री जिया रिचेल जैकब (Jiya Jacob) को मीरा रोड से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स की खरीद-बिक्री का पैसा जिया के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस के मुताबिक, वह पिछले दो वर्षों से मुख्य फरार ड्रग्स सप्लायर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिनेत्री को आरोपियों के गैर-कानूनी काम के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी।