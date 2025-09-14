Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मुंबई से बनारस, मऊ, प्रयागराज के लिए नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, लगाएगी 136 फेरे, पूरी जानकारी यहां

Mumbai - UP, Bihar Special Trains: रेलने ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसी स्पेशल समेत कई नई विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इससे मुंबई से उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 14, 2025

indian railway
फोटो- पत्रिका

रेलवे (Indian Railways) ने दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के त्‍योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल-बनारस एसी स्पेशल, एलटीटी-बनारस द्वि-साप्ताहिक स्पेशल, एलटीटी-मऊ द्वि-साप्ताहिक स्पेशल और एलटीटी-दानापुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये सभी ट्रेने विशेष किराए पर त्‍योहारों के दौरान कुल 136 फेरे लगाएंगी।

एलटीटी-बनारस स्पेशल (40 फेरे) (LTT-Banaras Special)

01051 द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 24 सितंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से दोपहर 12.15 बजे छूटेगी और तीसरे दिन दोपहर 01.10 बजे बनारस पहुंचेगी (कुल 20 फेरे)।

इसी तरह वापसी में 01052 द्वि-साप्ताहिक विशेष ट्रेन 26 सितंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक हर शुक्रवार और शनिवार को बनारस से सुबह 06.35 बजे रवाना होगी और अगले दिन 16.40 बजे मुंबई एलटीटी पहुंचेगी (कुल 20 फेरे)।

इसका स्टॉपेज- ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, जलगाँव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, गोविंदपुरी जंक्शन, फतेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्जापुर और वाराणसी स्टेशन होगा।

इस ट्रेन में दो एसी-2 टियर, आठ एसी-3 टियर, 4 स्लीपर क्लास, 6 द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच, एक सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक यान कोच होंगे।

मुंबई सेंट्रल-बनारस एसी स्पेशल (16 फेरे) (Mumbai Central-Banaras AC Special)

ट्रेन संख्या 09083 मुंबई सेंट्रल-बनारस स्पेशल प्रत्येक बुधवार को मुंबई सेंट्रल से 23:10 बजे प्रस्थान करेगी और शुक्रवार को 10:30 बजे बनारस पहुंचेगी। यह ट्रेन 17 सितंबर से 5 नवंबर 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, वापसी में ट्रेन संख्या 09084 बनारस-मुंबई सेंट्रल स्पेशल हर शुक्रवार को बनारस से 14:30 बजे प्रस्थान करेगी और रविवार को 04:20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 19 सितंबर से 7 नवंबर 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, भोगांव, फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, जंघई और भदोही स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर और एसी-3 टियर (इकोनॉमी) कोच होंगे।

एलटीटी-मऊ स्पेशल (40 फेरे) (LTT-Mau Special)

01123 द्वि-साप्ताहिक विशेष 26 सितंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12.15 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 05.35 बजे मऊ पहुंचेगी (20 फेरे)।

जबकि वापसी में 01124 द्वि-साप्ताहिक स्पेशल 28 सितंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक हर रविवार और मंगलवार को सुबह 07.35 बजे मऊ से छूटेगी और अगले दिन रात 22.20 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी (20 फेरे)।

इसका स्टॉपेज ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, गोविंदपुरी जंक्शन, फतेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, राणसी जंक्शन, जौनपुर जंक्शन और औंरिहार स्टेशन होगा।

इस ट्रेन में दो एसी-2 टियर, आठ एसी-3 टियर, 4 स्लीपर क्लास, 6 द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच, एक सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक यान कोच होंगे।

एलटीटी-दानापुर स्पेशल (40 फेरे) (LTT-Danapur Special)

01017 द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक सोमवार और शनिवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12.15 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 22.45 बजे दानापुर पहुंचेगी (20 फेरे)।

वहीं, वापसी में 01018 द्वि-साप्ताहिक विशेष 29 सितंबर 2025 से 3 दिंसबर 2025 तक हर सोमवार और बुधवार को 00.30 बजे दानापुर से छूटेगी और अगले दिन 12.00 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी (20 फेरे)।

इसका स्टॉपेज ठाणे, कल्याण, इगतपुरी नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, गोविंदपुरी जं., फ़तेहपुर, सूबेदारगंज (प्रयागराज), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशन होगा।

इस ट्रेन में दो एसी-2 टियर, आठ एसी-3 टियर, 4 स्लीपर क्लास, 6 द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच, एक सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक यान कोच होंगे।

इन सभी स्पेशल ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट www.irctc.co.in पर शुरू हो चुकी है।

Updated on:

14 Sept 2025 03:02 pm

Published on:

14 Sept 2025 02:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई से बनारस, मऊ, प्रयागराज के लिए नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, लगाएगी 136 फेरे, पूरी जानकारी यहां

