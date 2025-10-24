New Train: मुंबई से नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की घोषणा, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा

फिलहाल बेंगलुरु और मुंबई के बीच केवल एक नियमित ट्रेन उद्यान एक्सप्रेस (Udyan Express) चलती है जो गुंतकल (Guntakal) और कलबुर्गी (Kalaburagi) के रास्ते जाती है। यह ट्रेन 1,136 किलोमीटर की दूरी तय करती है और लगभग 23 घंटे 35 मिनट में बेंगलुरु से मुंबई पहुंचती है। इसकी वापसी यात्रा में करीब 21 घंटे 50 मिनट लगते हैं। हालांकि उद्यान एक्सप्रेस हमेशा फुल रहती है और यात्रियों को कन्फर्म सीट पाने के लिए टिकट काफी पहले बुक करनी पड़ती है।