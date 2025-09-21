मैं ब्राह्मण जाति से हूं, हमारे लिए आरक्षण नहीं, यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है: नितिन गडकरी

गडकरी ने कहा कि वह भगवान का सबसे बड़ा उपकार मानते हैं कि ब्राह्मण जाति को आरक्षण नहीं मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का महत्व उसकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग से तय नहीं होता, बल्कि उसके गुण और उपलब्धि ही उसे बड़ा बनाते हैं। गडकरी ने कहा, "मैं खुद ब्राह्मण जाति से हूं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा वरदान यही लगता है कि हमें आरक्षण नहीं मिला।"