26/11 Attack: चिदंबरम के बयान से चौतरफा घिरी कांग्रेस, NDA नेता बोले- विपक्ष को पाकिस्तान से प्रेम है

वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सांसद सुनील तटकरे ने चिदंबरम की टिप्पणी को यूपीए सरकार की कमजोर नीति का सबूत करार दिया और मौजूदा मोदी सरकार के कड़े एक्शन की तारीफ की। अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "चिदंबरम उस समय यूपीए सरकार में गृहमंत्री थे, बाद में उनकी जगह शिवराज पाटिल आए थे। आज पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान के पाले आतंकियों के ठिकानों पर सीधा प्रहार करती है। हमारे सुरक्षाबलों ने उनका खात्मा किया और पूरे देशवासियों को उस पर गर्व है। पुराने समय में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां इतनी दृढ़ता से जवाब दिया गया हो।"