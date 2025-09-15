Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

IND vs PAK: ‘पाकिस्तान को मिले 25000 करोड़…ऐसे मैच पर थूकते हैं’, उद्धव गुट ने बोला हमला

Sanjay Raut On Ind vs Pak: एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत बनाम पाकिस्तान (India-Pakistan Match) मैच को लेकर राजनीति तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने इस पर कड़ा विरोध जताया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 15, 2025

Uddhav Thackeray on BJP
उद्धव ठाकरे (Photo- IANS/File)

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात विकेट से जीत हासिल की। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया। भले ही मैदान पर यह जीत रोमांचक रही, लेकिन इसके बाहर यह मुकाबला राजनीतिक मुद्दा बन गया।

दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव चरम पर है। ऐसे माहौल में देशभर के कई लोगों का मानना था कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। हालांकि सरकार ने बीसीसीआई को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दी, जिसके बाद भारत का एशिया कप में खेलना तय हुआ।

मैदान पर उतरी टीम इंडिया ने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि मैच के बाद खिलाड़ियों ने देशवासियों की भावनाओं का भी सम्मान किया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को समर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से परहेज किया।

PCB ने कमाया 1000 करोड़- राउत

इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक सौदा है। राउत ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि इस मुकाबले पर करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का सट्टा लगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को आधिकारिक तौर पर 1000 करोड़ रुपये की कमाई हुई।

'भारत के खिलाफ होगा इस पैसे का इस्तेमाल...'

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह भी दावा किया कि इस 1.5 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये पाकिस्तान में गए। और वही पैसा आगे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बीसीसीआई और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मैच सिर्फ पैसों के लिए खेला गया और एक मैच का भी बहिष्कार नहीं कर पाए।

ऐसे मैचों पर थूकते हैं- राउत

संजय राउत ने कहा, "आप पाकिस्तान के साथ खेलकर उन्हें हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, हमारी महिलाओं के सिंदूर मिटाने के लिए सशक्त बना रहे हैं। पाकिस्तान जीते या हारे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे मैचों पर थूकते हैं।"

भारत की जीत ने भले ही क्रिकेट प्रेमियों को खुशी दी हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और जनता की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं ने इस मैच को सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहने दिया है। वो भी तब जब चंद महीनों में बिहार व अन्य राज्यों में चुनाव होने है।

Published on:

15 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / IND vs PAK: ‘पाकिस्तान को मिले 25000 करोड़…ऐसे मैच पर थूकते हैं’, उद्धव गुट ने बोला हमला

