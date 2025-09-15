IND vs PAK: ‘पाकिस्तान को मिले 25000 करोड़…ऐसे मैच पर थूकते हैं’, उद्धव गुट ने बोला हमला

इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक सौदा है। राउत ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि इस मुकाबले पर करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का सट्टा लगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को आधिकारिक तौर पर 1000 करोड़ रुपये की कमाई हुई।