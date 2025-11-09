पुणे जमीन सौदा रद्द होने के बाद भी पार्थ को देने पड़ेंगे 42 करोड़, अजित पवार बोले- इंसान अनुभव से ही सीखता है

यह मामला सामने आने के बाद अजित पवार शनिवार को पहली बार पुणे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवादास्पद भूमि सौदे पर गलती को स्वीकार किया, साथ ही अपने बेटे पार्थ पवार का बचाव भी किया। उन्होंने कहा, “यह मामला सामने आने के बाद से मैं अभी तक पार्थ से नहीं मिला हूं। मैं कल उससे बात करूंगा। चाहे कितने भी भरोसेमंद लोग क्यों न हों, ऐसे सौदे हमेशा विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही करने चाहिए। भले कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो जाएं। आखिरकार इंसान अनुभव से ही सीखता है। वह अब आगे से पूरी सावधानी बरतेगा।”