Priya Marathe: अभिनेत्री प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में निधन, कैंसर का चल रहा था इलाज

प्रिया मराठे ने अपने करियर में कई हिट मराठी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया। ‘चार दिवस सासूचे’, ‘तू तिथे मी’, ‘या सुखांनो या’, ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’, 'तुझेच मी गीत गात आहे' जैसी धारावाहिकों में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। हिंदी दर्शकों के बीच उन्हें सबसे ज्यादा पहचान पॉपुलर सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ से मिला, जिसमें उन्होंने अंकिता लोखंडे की बहन का किरदार निभाया था।