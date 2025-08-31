Priya Marathe: अभिनेत्री प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में निधन, कैंसर का चल रहा था इलाज

Priya Marathe Passes Away: महाराष्ट्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। हिंदी और मराठी धारावाहिकों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से पहचान बनाने वाली जानी-मानी अभिनेत्री प्रिया मराठे का निधन हो गया है। 38 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से मराठी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री शोक में डूब गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रिया मराठे बीते कुछ महीनों से कैंसर से जूझ रही थीं और इलाज चल रहा था। रविवार को ठाणे जिले के मीरा रोड शहर स्थित अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी बीमारी के बारे में इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों को जानकारी थी, इसलिए यह खबर सामने आते ही सभी दंग रह गए।
प्रिया मराठे का जन्म 23 अप्रैल 1987 को ठाणे, महाराष्ट्र में हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रिया मराठे को कुछ साल पहले कैंसर का पता चला था। इलाज के बाद वह इस गंभीर बीमारी से ठीक भी हो गई थीं, लेकिन हाल ही में उनके शरीर में फिर से कैंसर फैलने लगा।
प्रिया मराठे ने अपने करियर में कई हिट मराठी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया। ‘चार दिवस सासूचे’, ‘तू तिथे मी’, ‘या सुखांनो या’, ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’, 'तुझेच मी गीत गात आहे' जैसी धारावाहिकों में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। हिंदी दर्शकों के बीच उन्हें सबसे ज्यादा पहचान पॉपुलर सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ से मिला, जिसमें उन्होंने अंकिता लोखंडे की बहन का किरदार निभाया था।
हिंदी धारावाहिकों में उनके सफर की शुरुआत ‘कसम से’ सीरियल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने ‘पवित्र रिश्ता’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में अहम किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाई। ‘साथ निभाना साथिया’ सीरियल में उन्होंने नेगेटिव रोल को बड़े दमदार तरीके से किया था।
24 अप्रैल 2012 में प्रिया मराठे ने अभिनेता शंतनु मोघे (Shantanu Moghe) से शादी की थी। शंतनु मोघे ने ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की थी।
प्रिया के निधन से उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को गहरा धक्का लगा है। सोशल मीडिया पर फैंस और कलाकार उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेत्री का यूं अचानक दुनिया से चले जाना मनोरंजन जगत के लिए भी बड़ी क्षति है।