पवन कल्याण की सर्जरी के बाद पत्नी का छलका दर्द, सोशल मीडिया पर साझा किया इमोशनल नोट

Pawan Kalyan Health Update: मुंबई। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। उनकी हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में दाहिने कंधे की सर्जरी हुई है। इस मुश्किल समय में उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला लगातार उनके साथ खड़ी हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया और कहा कि पवन कल्याण ने जिंदगी में शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़े संघर्षों और जिम्मेदारियों का सामना किया है।