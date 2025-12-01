Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मीटिंग के लिए बुलाया और कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया… मुंबई की फार्मा कंपनी में महिला से हैवानियत

महिला व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि दवा कंपनी के कार्यालय में उसके साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े उतारे गए और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 01, 2025

Mumbai woman stripping case

मुंबई पुलिस (Photo; IANS/File)

मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पढ़कर किसी का भी दिल दहल जाए। एक 51 वर्षीय व्यवसायी महिला ने आरोप लगाया है कि एक दवा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें ऑफिस बुलाकर बंदूक की नोक पर धमकाया, कपड़े उतरवाए और उनके निजी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

महिला ने सुनाई दहला देने वाली आपबीती

यह घटना 18 जनवरी 2023 की है। एफआईआर के अनुसार, महिला को फोन कर मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित फार्मा कंपनी के दूसरे माले के ऑफिस में बुलाया गया। पीड़िता फोटो फ्रेम और गिफ्टिंग का काम करती है। बयान के मुताबिक, महिला ने सोचा था कि यह सामान्य मीटिंग होगी, लेकिन ऑफिस पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद हालात बिल्कुल बदल गए।

शिकायत में बताया गया है कि जैसे ही महिला ऑफिस में दाखिल हुईं, एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर का बट उनके कंधे और पीठ पर मार दिया। इसके बाद मुख्य आरोपी उन्हें अपने केबिन में ले गया। महिला का आरोप है कि उसने उनका बुरखा (Veil) जबरन उतरवाया और सिर पर रिवॉल्वर तानकर उन्हें कपड़े उतारने को मजबूर किया।

एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता के अंडरगारमेंट में फोटो और वीडियो बनाए और धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह इन्हें वायरल कर देगा।

फर्जी केस की धमकी दी

पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लगातार धमका रहे थे कि उन्हें एक झूठा बयान देना होगा, वरना उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवा कर जेल में बंद करवा दिया जाएगा। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी के एक अन्य अधिकारी ने पहले ही उनके खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे वह मानसिक तौर पर परेशान थीं।

गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया

एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन ने फार्मा कंपनी के छह वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 354A, 354B, 326, 509, 506 और आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मामला दर्ज किया है।

मुंबई पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से जुड़े तकनीकी सबूत भी जुटाए जा रहे हैं।

