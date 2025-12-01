मीटिंग के लिए बुलाया और कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया… मुंबई की फार्मा कंपनी में महिला से हैवानियत

मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पढ़कर किसी का भी दिल दहल जाए। एक 51 वर्षीय व्यवसायी महिला ने आरोप लगाया है कि एक दवा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें ऑफिस बुलाकर बंदूक की नोक पर धमकाया, कपड़े उतरवाए और उनके निजी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।