मुंबई

महाराष्ट्र में 60000 किसानों को नहीं मिली PM किसान योजना की 20वीं किस्त? शरद गुट ने भाजपा को घेरा

PM Kisan Yojana: विपक्ष ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में करीब 60 हजार किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है।

Dinesh Dubey

Sep 09, 2025

PM Modi retirement

महाराष्ट्र में करीब 60 हजार किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। विपक्ष का आरोप है कि बदले हुए नियमों की वजह से इन किसानों को योजना से बाहर कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत यदि पति और पत्नी, दोनों के नाम पर खेत है, तो परिवार में केवल एक सदस्य को ही किस्त मिलेगी। बताया जा रहा है कि प्राथमिकता महिला किसान को दी जा रही है, जबकि पुरुष लाभार्थियों की किस्त रोक दी गई है। इसी वजह से राज्य के हजारों किसानों के बैंक खातों में 20वीं किस्त जमा नहीं हुई। हालांकि अधिकारिक तौर पर अभी तक

राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि परिवार में खेती करने वाले सभी लोग प्राकृतिक आपदाओं और सरकारी नीतियों के असर का सामना करते हैं, ऐसे में सिर्फ एक सदस्य को सहायता देना ठीक नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार जीएसटी में कटौती की बात करती है और दूसरी तरफ किसानों का लाभ रोक देती हैं।

लाडली बहनों को झटका! 1.70 लाख महिलाएं अपात्र घोषित, सरकारी खजाने को 25.60 करोड़ का फायदा
मुंबई
Ladli Behna Yojana Updates

पवार ने कहा, “परिवार में पति और पत्नी दोनों के नाम पर खेत होने पर दो लाभार्थी होने चाहिए, लेकिन अब केवल परिवार की महिला लाभार्थी को ही पीएम किसान की दो हजार रुपये की किस्त मिलेगी। पुरुष लाभार्थी को यह राशि नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार का यह फैसला वाकई अजीब है।“

एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने आगे कहा, “एक तरफ तो जीएसटी में कटौती कर उसका ढोल पीटा जाता है और दूसरी तरफ दो ही दिनों में किसानों की पीएम किसान योजना की किस्तें रोक दी जाती हैं। क्या यह केंद्र सरकार को शोभा देता है? पहले तो यह कहकर महिलाओं को लाडकी बहिन योजना से वंचित रखा गया कि उन्हें पीएम किसान के पैसे मिलते हैं, और अब भाइयों (किसानों) को भी इससे बाहर किया जा रहा है।“

उन्होंने आगे कहा, प्राकृतिक आपदा का असर और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का बोझ परिवार के हर किसान पर समान रूप से पड़ता है। ऐसे में परिवार के केवल एक ही सदस्य को सहायता देना पूरी तरह गलत निर्णय है। केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की। इन दोनों योजनाओं से राज्य के किसानों को हर साल 12 हजार रुपये मिलेंगे। हम यह राशि तीन किस्तों में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं किस्त जारी की है। हमने यह पैसा किसानों के खातों में जमा कर दिया है…"

बता दें कि पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार भी किसानों को नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना (Namo Shetkari Mahasanman Nidhi Yojana) सालभर में 6,000 रुपये तीन किस्तों में देती हैं। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

Updated on:

09 Sept 2025 05:02 pm

Published on:

09 Sept 2025 04:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में 60000 किसानों को नहीं मिली PM किसान योजना की 20वीं किस्त? शरद गुट ने भाजपा को घेरा

