Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

मुंबई

'स्वदेशी अपनाएं…इसे हर घर और बाजार का मंत्र बनाएं', दिवाली से पहले PM मोदी की देशवासियों से अपील

पीएम मोदी ने आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी चीजों को अपनाने की अपील की।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 08, 2025

PM Modi in Mumbai NMIA

पीएम मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शुभारंभ (Photo: IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नवी मुंबई में बने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जोरदार भाषण दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी मंत्र अपनाने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के विकास के साथ-साथ विकसित भारत की अवधारणा पर भी बात की। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दि. बा. पाटिल के नाम से जाना जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा, “मेरा आपसे आग्रह है, स्वदेशी अपनाइए। गर्व से कहिए, यह स्वदेशी है। यह हर घर और हर बाजार का मंत्र होना चाहिए। हर देशवासी स्वदेशी सामान घर लाएगा, स्वदेशी सामान उपहार में देगा। इससे देश का पैसा देश में ही लगेगा। इससे भारत के श्रमिक को काम मिलेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत स्वदेशी अपनाएगा तो भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा।“

यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से जुड़े किसान- PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज मुंबई का लंबा इंतज़ार खत्म हुआ। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट, इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है, इससे मुंबई का सफर और भी आसान होगा और लोगों का समय भी बचेगा।“

उन्होंने आगे कहा, “नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें विकसित भारत की झलक है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है, और इसका आकार कमल के फूल जैसा है। यानी यह संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ पाएंगे।“

कांग्रेस पर बोला हमला

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी के साथ-साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए, 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना। लेकिन तब जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए।“

उन्होंने कहा, “हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो कांग्रेस के शासनकाल में देश के गृहमंत्री रह चुके हैं, ने एक साक्षात्कार में बड़ा खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं, पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थीं। पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन किसी दूसरे देश के दबाव में कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया।“

पीएम मोदी ने कहा, “कांग्रेस को बताना होगा कि वह कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई व देश की भावना से खिलवाड़ किया। हमारे लिए तो देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है।“

2014 से पहले थे 74 एयरपोर्ट, अब 160 से अधिक- PM मोदी

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “पीएम मोदी ने कहा, “2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया, तब मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई सफर कर सकें। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया और पिछले 11 साल में देश में एक के बाद एक एयरपोर्ट बनते चले गए। 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे और आज एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर चुकी है।“

उन्होंने कहा, “उड़ान योजना की वजह से बीते दशक में लाखों लोगों ने पहली बार हवाई सफर किया है, अपना सपना पूरा किया है।“

Published on:

08 Oct 2025 05:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘स्वदेशी अपनाएं…इसे हर घर और बाजार का मंत्र बनाएं’, दिवाली से पहले PM मोदी की देशवासियों से अपील

