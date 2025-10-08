‘स्वदेशी अपनाएं…इसे हर घर और बाजार का मंत्र बनाएं’, दिवाली से पहले PM मोदी की देशवासियों से अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नवी मुंबई में बने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जोरदार भाषण दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी मंत्र अपनाने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के विकास के साथ-साथ विकसित भारत की अवधारणा पर भी बात की। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दि. बा. पाटिल के नाम से जाना जाएगा।