मुंबई में रफ्तार का कहर: BMW से रेस के चक्कर में डिवाइडर से टकराई लक्जरी कार, हुई चकनाचूर

मुंबई में दो कार चालकों की रफ्तार की दीवानगी ने एक बार फिर हादसे को जन्म दिया है। देर रात पश्चिम द्रुतगती महामार्ग (Western Express Highway) पर दो लग्जरी कारें पोर्शे और बीएमडब्ल्यू एक-दूसरे से रेस लगा रही थीं, तभी अचानक पोर्शे का चालक नियंत्रण खो बैठा। जिसके बाद कार डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोर्शे कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में पोर्शे चालक घायल हुआ है, जबकि बीएमडब्ल्यू कार के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।