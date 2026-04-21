मुंबई महानगर में प्री-मानसून की दस्तक, अगले 3 घंटों में गरज-चमक के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट

मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में चिलचिलाती गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में प्री-मानसून बारिश का पहला दौर शुरू हो चुका है। पूरे एमएमएम रीजन में आसमान में बादलों की आवाजाही तेज हो गई है। नवी मुंबई, बदलापुर, पनवेल सहित कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। इस बीच, अगले 3 घंटों में मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, रायगढ़ और ठाणे के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, गरज और बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।