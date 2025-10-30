मुझे मां बनाओ, 25 लाख रुपये पाओ! ठेकेदार से 11 लाख की ठगी, होश उड़ा देगी फ्रॉड की ये घटना

‘प्रेग्नेंट जॉब’ के नाम पर ठगी (पत्रिका फाइल फोटो)
महाराष्ट्र के पुणे शहर (Pune News) से ऑनलाइन ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां एक 44 वर्षीय ठेकेदार के साथ ‘प्रेग्नेंट जॉब’ के नाम पर लाखों रुपयों का फ्रॉड किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल ‘प्रेग्नेंट जॉब’ विज्ञापन के चक्कर में आकर ठेकेदार ने 11 लाख रुपये गवां दिए। विज्ञापन में दावा किया गया था कि अगर कोई पुरुष महिला को गर्भवती कर उसे मां बनने का सुख देगा तो उसे 25 लाख रुपये दिए जाएंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक, सितंबर के पहले हफ्ते में ठेकेदार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो विज्ञापन दिखा। उसमें एक महिला कहती दिखी, “मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे मां बनाए। मातृत्व का सुख दे। जो मुझे यह खुशी देगा, उसे 25 लाख रुपये दूंगी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ा-लिखा है या नहीं, किस जाति का है या गोरा-काला है।”
इस विज्ञापन से प्रभावित होकर ठेकेदार ने वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाले शख्स ने खुद को ‘प्रेग्नेंट जॉब सर्विस’ कंपनी का असिस्टेंट बताया। उसने कहा कि महिला के साथ रहने और इस काम से जुड़ने के लिए कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसके बाद उसे एक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
इसके बाद अगले कुछ दिनों में ठगों ने रजिस्ट्रेशन, आईडी कार्ड, वेरिफिकेशन, जीएसटी, टीडीएस, और प्रोसेसिंग फीस जैसे बहानों से ठेकेदार से लगातार पैसे मांगे।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित को जालसाजों ने इस तरह से फंसाया कि उसने सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर 23 अक्टूबर तक 100 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, जिनकी कुल रकम लगभग 11 लाख रुपये थी।
बार-बार पैसे मांगे जाने पर ठेकेदार को शक हुआ तो उसने सवाल पूछना शुरू किया, तो ठगों ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उसका शक पुख्ता हुआ तो उसने पुलिस से मदद मांगी। इस संबंध में बानेर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने फर्जी नंबरों और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है।
साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह के “प्रेग्नेंट जॉब सर्विस” नाम से चलने वाले ठगी नेटवर्क 2022 से ही देश के कई हिस्सों में सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में ऐसे मामलों में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन गिरोहों का तरीका एक जैसा होता है। पहले सोशल मीडिया पर महिलाओं के फर्जी वीडियो वाले विज्ञापन डालते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं। बाद में मेडिकल टेस्ट, लीगल प्रोसेस आदि के बहाने से पीड़ित से बड़ी रकम ऐंठते है। पैसा मिलते ही ठग गायब हो जाते हैं।
पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसे भ्रामक और अनैतिक विज्ञापनों पर भरोसा न करें, और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल की सूचना तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या स्थानीय पुलिस को दें।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग