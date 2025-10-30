Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुझे मां बनाओ, 25 लाख रुपये पाओ! ठेकेदार से 11 लाख की ठगी, होश उड़ा देगी फ्रॉड की ये घटना

Pregnant Job Scam : पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे भ्रामक और अनैतिक विज्ञापनों पर भरोसा न करें, तथा किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल की सूचना तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या स्थानीय पुलिस को दें।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 30, 2025

pregnant job scam

‘प्रेग्नेंट जॉब’ के नाम पर ठगी (पत्रिका फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के पुणे शहर (Pune News) से ऑनलाइन ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां एक 44 वर्षीय ठेकेदार के साथ ‘प्रेग्नेंट जॉब’ के नाम पर लाखों रुपयों का फ्रॉड किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल ‘प्रेग्नेंट जॉब’ विज्ञापन के चक्कर में आकर ठेकेदार ने 11 लाख रुपये गवां दिए। विज्ञापन में दावा किया गया था कि अगर कोई पुरुष महिला को गर्भवती कर उसे मां बनने का सुख देगा तो उसे 25 लाख रुपये दिए जाएंगे।

ऐसे हुआ पूरा फरेब

मिली जानकारी के मुताबिक, सितंबर के पहले हफ्ते में ठेकेदार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो विज्ञापन दिखा। उसमें एक महिला कहती दिखी, “मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे मां बनाए। मातृत्व का सुख दे। जो मुझे यह खुशी देगा, उसे 25 लाख रुपये दूंगी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ा-लिखा है या नहीं, किस जाति का है या गोरा-काला है।”

इस विज्ञापन से प्रभावित होकर ठेकेदार ने वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाले शख्स ने खुद को ‘प्रेग्नेंट जॉब सर्विस’ कंपनी का असिस्टेंट बताया। उसने कहा कि महिला के साथ रहने और इस काम से जुड़ने के लिए कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसके बाद उसे एक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।

इसके बाद अगले कुछ दिनों में ठगों ने रजिस्ट्रेशन, आईडी कार्ड, वेरिफिकेशन, जीएसटी, टीडीएस, और प्रोसेसिंग फीस जैसे बहानों से ठेकेदार से लगातार पैसे मांगे।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित को जालसाजों ने इस तरह से फंसाया कि उसने सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर 23 अक्टूबर तक 100 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, जिनकी कुल रकम लगभग 11 लाख रुपये थी।

पैसे लेने के बाद किया ब्लॉक

बार-बार पैसे मांगे जाने पर ठेकेदार को शक हुआ तो उसने सवाल पूछना शुरू किया, तो ठगों ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उसका शक पुख्ता हुआ तो उसने पुलिस से मदद मांगी। इस संबंध में बानेर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने फर्जी नंबरों और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है।

देशभर में फैला नेटवर्क!

साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह के “प्रेग्नेंट जॉब सर्विस” नाम से चलने वाले ठगी नेटवर्क 2022 से ही देश के कई हिस्सों में सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में ऐसे मामलों में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन गिरोहों का तरीका एक जैसा होता है। पहले सोशल मीडिया पर महिलाओं के फर्जी वीडियो वाले विज्ञापन डालते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं। बाद में मेडिकल टेस्ट, लीगल प्रोसेस आदि के बहाने से पीड़ित से बड़ी रकम ऐंठते है। पैसा मिलते ही ठग गायब हो जाते हैं।

पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसे भ्रामक और अनैतिक विज्ञापनों पर भरोसा न करें, और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल की सूचना तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या स्थानीय पुलिस को दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Oct 2025 06:09 pm

Published on:

30 Oct 2025 06:06 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुझे मां बनाओ, 25 लाख रुपये पाओ! ठेकेदार से 11 लाख की ठगी, होश उड़ा देगी फ्रॉड की ये घटना

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैंने अपना रिलेशनशिप छिपाकर रखा क्योंकि मैं…’, जहीर संग रिश्ते को छिपाने पर सोनाक्षी ने तोड़ी चुप्पी

Why Sonakshi Sinha Kept Her Relationship With Zaheer Iqbal Secret
बॉलीवुड

मुंबई के RA स्टूडियो में 17 बच्चों को बनाया बंधक, किडनैपर बोला- मैं आतंकवादी नहीं हूं

Powai RA Studio children Hostage
मुंबई

कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़

Celebrities who got slapped in public
बॉलीवुड

Shilpa Shetty Mother Hospitalized: सुनंदा शेट्टी हुई हॉस्पिटल में एडमिट, बेटे शिल्पा आनन-फानन में पहुंची लीलावती

Shilpa Shetty Mother Sunanda Hospitalized
बॉलीवुड

शरद पवार के पोते ने डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाया, FIR दर्ज, हो सकती है 3 साल की जेल

Donald Trump Aadhaar card
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.