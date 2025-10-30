मुझे मां बनाओ, 25 लाख रुपये पाओ! ठेकेदार से 11 लाख की ठगी, होश उड़ा देगी फ्रॉड की ये घटना

साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह के “प्रेग्नेंट जॉब सर्विस” नाम से चलने वाले ठगी नेटवर्क 2022 से ही देश के कई हिस्सों में सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में ऐसे मामलों में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन गिरोहों का तरीका एक जैसा होता है। पहले सोशल मीडिया पर महिलाओं के फर्जी वीडियो वाले विज्ञापन डालते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं। बाद में मेडिकल टेस्ट, लीगल प्रोसेस आदि के बहाने से पीड़ित से बड़ी रकम ऐंठते है। पैसा मिलते ही ठग गायब हो जाते हैं।