प्रो बास्केटबॉल लीग के सीजन 5 की घोषणा; जानें, कब से कब तक खेली जाएगी प्रतियोगिता

प्रो बास्केटबॉल लीग के सीजन 5 की घोषणा। फोटो सोर्स-Ai
Pro Basketball League Season 5: प्रो बास्केटबॉल लीग का सीजन 5 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर नवी मुंबई स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की मेजबानी अनुरुद्ध पोल ( डायरेक्टर-ABCFF League Pvt. Ltd.) और युवा आइकन रणविजय सिंहा ने की। दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में बास्केटबॉल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लीग के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया।
महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन (MSBA) के आधिकारिक सहयोग से यह लीग आयोजित की जाती है। 4 सफल सीजन पूरे करने के बाद, सीजन 5 अब तक का सबसे बड़ा सीजन होने वाला है। 13 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 तक ये लीग आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 13 जिनमें 8 पुरुषों की और 5 महिलाओं की टीमें हिस्सा लेगी। महिलाओं का विभाग पहली बार शामिल किया गया है, जिससे यह सीजन और भी ज्यादा प्रेरणादायक बन गया है।
प्रतियोगिता में 11 दिनों में कुल 44 मैच खेले जाएंगे। हर मैच 1 घंटे का होगा। दर्शकों को रोजाना 6 घंटे का लाइव बास्केटबॉल एक्शन देखने को मिलेगा। सभी मैच इनडोर स्टेडियमों में खेले जाएंगे। जिनमें उच्च स्तरीय प्रसारण सुविधाएं होगी। राजाराम भीकू पठारे स्टेडियम, पुणे को मुख्य स्थल के रूप में चुना गया है। इस सीजन में भी खिलाड़ियों का प्लेयर ऑक्शन (Player Auction) आयोजित किया जाएगा। जिससे टीमें अपनी रणनीति के अनुसार खिलाड़ी चुन सकेंगी। साथ ही खिलाड़ियों को उचित पहचान और सम्मान मिलेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अनुरुद्ध पोल ने कहा,'' "सीजन 5 प्रो बास्केटबॉल लीग के लिए एक नया मोड़ साबित होगा। महिलाओं की टीमों को जोड़कर हमने समान अवसर और प्रेरणादायक मंच तैयार किया है। हमारा उद्देश्य महाराष्ट्र को भारतीय बास्केटबॉल का केंद्र बनाना है और यह सीजन उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।"
युवा आइकन रणविजय सिंहा ने कहा,'' बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जो युवाओं से सीधा जुड़ता है। इस लीग का हिस्सा बनकर मैं बेहद खुश हूं। यह सीजन टैलेंट, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर होगा। इस उद्घाटन समारोह को और खास बनाने के लिए इसमें महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस और सुनील शेट्टी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इनकी मौजूदगी से ना केवल लीग को सम्मान और प्रेरणा मिलेगी, बल्कि खेल और युवा वर्ग में ऊर्जा और उत्साह भी बढ़ेगा।"
उन्होंने कहा कि मजबूत प्रसारण योजनाएं, डिजिटल रणनीतियों और महिलाओं के विभाग के समावेश के साथ, प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 5 दर्शकों, खिलाड़ियों, प्रायोजकों और भागीदारों के लिए एक बड़ा बेहतर और समावेशी अनुभव लेकर आ रहा है।
