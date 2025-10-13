प्रो बास्केटबॉल लीग के सीजन 5 की घोषणा; जानें, कब से कब तक खेली जाएगी प्रतियोगिता

प्रतियोगिता में 11 दिनों में कुल 44 मैच खेले जाएंगे। हर मैच 1 घंटे का होगा। दर्शकों को रोजाना 6 घंटे का लाइव बास्केटबॉल एक्शन देखने को मिलेगा। सभी मैच इनडोर स्टेडियमों में खेले जाएंगे। जिनमें उच्च स्तरीय प्रसारण सुविधाएं होगी। राजाराम भीकू पठारे स्टेडियम, पुणे को मुख्य स्थल के रूप में चुना गया है। इस सीजन में भी खिलाड़ियों का प्लेयर ऑक्शन (Player Auction) आयोजित किया जाएगा। जिससे टीमें अपनी रणनीति के अनुसार खिलाड़ी चुन सकेंगी। साथ ही खिलाड़ियों को उचित पहचान और सम्मान मिलेगा।