अपनी बेटी को मेरे घर मत भेजना… 72 साल का बुजुर्ग करता था गंदी हरकत, बच्ची ने किया पर्दाफाश

यह घटना पुणे के लोहगांव इलाके की है। पीड़िता की 30 वर्षीय मां ने एयरपोर्ट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, बच्ची अक्सर पड़ोस में रहने वाले आरोपी के घर जाती थी, जहां वह उसके परिवार के बच्चों के साथ खेलती थी। आरोप है कि आरोपी अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखता था और मासूम के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता था।