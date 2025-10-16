Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

अपनी बेटी को मेरे घर मत भेजना… 72 साल का बुजुर्ग करता था गंदी हरकत, बच्ची ने किया पर्दाफाश

महाराष्ट्र में एक 72 वर्षीय व्यक्ति पर सात वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। यह खुलासा एक नाबालिग ने किया है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 16, 2025

rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 72 वर्षीय एक वृद्ध ने सात साल की बच्ची को अपने घर बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी के ही घर की एक छोटी बच्ची ने यह पूरी घटना देखी और हिम्मत जुटाकर पीड़िता के परिवार को इसकी जानकारी दी।

अपनी बेटी को मेरे घर मत भेजना... पीड़िता की मां से बोली बच्ची

यह घटना पुणे के लोहगांव इलाके की है। पीड़िता की 30 वर्षीय मां ने एयरपोर्ट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, बच्ची अक्सर पड़ोस में रहने वाले आरोपी के घर जाती थी, जहां वह उसके परिवार के बच्चों के साथ खेलती थी। आरोप है कि आरोपी अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखता था और मासूम के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता था।

एक दिन बुजुर्ग का यह घिनौना कृत्य आरोपी के परिवार की ही एक छोटी बच्ची ने देख लिया। पिछले हफ्ते उसने पीड़िता के घर जाकर कहा कि वह अपनी बेटी (पीड़ित बच्ची) को उसके घर नहीं भेजे। इसके बाद जब परिवार ने कारण पूछा, तब उसने खुलकर कुछ नहीं बताया।

मासूम ने मां को बताई आपबीती

परिवार को शक होने पर जब मां ने अपनी 7 साल की बेटी से बातचीत की, तो वह पहले काफी डरी हुई थी। लेकिन विश्वास में लेने के बाद उसने हैवानियत की पूरी घटना विस्तार से बता दी। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस जांच जारी

पुणे के विमानतल पुलिस ने 72 वर्षीय आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि या नहीं इसकी भी छानबीन की जा रही है।

Published on:

16 Oct 2025 09:50 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अपनी बेटी को मेरे घर मत भेजना… 72 साल का बुजुर्ग करता था गंदी हरकत, बच्ची ने किया पर्दाफाश

