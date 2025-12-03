तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लौट रहे दंपत्ति की भीषण हादसे में मौत, दो बच्चे घायल

तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लौट रहे पुणे के दंपत्ति की मौत (Photo: IANS)
महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती शहर के शिवाजीनगर इलाके में एक दुखद घटना के बाद शोक का माहौल है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लौट रहे एक दंपत्ति की कर्नाटक के हुबली के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे में उनके दो बच्चों को भी चोटें आई हैं, हालांकि उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।
मृतकों की पहचान अनिल सदाशिव जगताप (50) और उनकी पत्नी वैशाली अनिल जगताप (45) के रूप में हुई है। अनिल जगताप बारामती स्थित एक डेयरी इंडस्ट्रीज में काम करते थे। इस हादसे में उनके बच्चे अथर्व (24) और बेटी अक्षता (20) भी जख्मी हो गईं। अक्षता का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, जगताप परिवार शनिवार (29 नवंबर) को बारामती से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए निकला था। बुधवार (3 दिसंबर) की सुबह करीब साढ़े चार बजे दर्शन कर वापस लौटते समय यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ।
यह दुर्घटना कर्नाटक में हुबली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। बताया जा रहा है कि आगे चल रहे एक ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे अनिल जगताप की कार पीछे से उस ट्रक से टकरा गई, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
इस भीषण टक्कर के बाद अनिल जगताप की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी वैशाली गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत हुबली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जबकि हादसे में घायल हुए उनके दोनों बच्चों को उपचार दिया गया, जिनकी जान बच गई है। इस कार में उनके रिश्तेदार का एक छोटा बच्चा भी मौजूद था, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई।
जगताप दंपत्ति की असामयिक मृत्यु के बाद बारामती शहर के शिवाजीनगर इलाके में मातम पसर गया है और हर कोई इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त कर रहा है। उधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग