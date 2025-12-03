तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लौट रहे दंपत्ति की भीषण हादसे में मौत, दो बच्चे घायल

इस भीषण टक्कर के बाद अनिल जगताप की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी वैशाली गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत हुबली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जबकि हादसे में घायल हुए उनके दोनों बच्चों को उपचार दिया गया, जिनकी जान बच गई है। इस कार में उनके रिश्तेदार का एक छोटा बच्चा भी मौजूद था, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई।