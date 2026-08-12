‘मैंने मना किया था फिर भी गया’, बर्थडे मनाकर महाबलेश्वर निकले 4 दोस्तों की मौत मामले में पिता का छलका दर्द

मराठी न्यूज लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले 19 साल के सोनू सिंह के पिता धीरेंद्र ठाकुर ने रोते हुए बताया कि 'मैंने उसे महाबलेश्वर जाने से मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी।' सोनू टाकवे में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था और पिछले दो महीनों से उसने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। वह लगातार काम कर रहा था और उसने अपने पिता से वादा किया था कि अगले दो साल में सब कुछ ठीक करने के बाद शादी करेगा। परिवार को भी उम्मीद थी कि सोनू मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, लेकिन मंगलवार की रात उनके परिवार के लिए काल बनकर आई और एक दर्दनाक हादसे ने उनकी सारी उम्मीदें छीन लीं। वहीं, हादसे में जान गंवाने वाला आदित्य गरुड़ (19) अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। वह लोनावला के VPS कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और अपने परिवार की उम्मीदों का सहारा था। दोनों युवकों की मौत से उनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है।