मुंबई

गर्लफ्रेंड को लॉज ले गया, बर्थडे केक काटा और फिर… 6 साल की लव स्टोरी का दर्दनाक अतं!

Maharashtra News: पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी और के साथ प्रेम संबंध है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 12, 2025

Maharashtra Couple crime

पुणे में 6 साल की प्रेम कहानी का दर्दनाक अतं (AI Image)

महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छह साल से चल रहे युअवक और युवती के प्रेम संबंध का अंत बेहद दर्दनाक रहा। प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के कुछ ही समय बाद प्रेमी ने चाकू और ब्लेड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना शनिवार (10 अक्टूबर) को पिंपरी-चिंचवड के वाकड इलाके के एक लॉज में हुई।

पुलिस के मुताबिक, मृतका का नाम मेरी तेलगू है। वह पुणे के एक डी-मार्ट स्टोर में नौकरी करती थी। जबकि आरोपी दिलावर सिंह एक होटल चलाता है। दोनों की पहचान छह साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया।

मेरी के जन्मदिन के मौके पर दोनों वाकड स्थित एक लॉज में मिले। वहां मेरी ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। लेकिन खुशी के कुछ ही देर बाद दिलावर ने उसी केक काटने वाले चाकू और ब्लेड से मेरी पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दिलावर को शक था कि उसकी प्रेमिका मेरी का किसी और व्यक्ति से भी प्रेम संबंध है। इसी शक में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परीजनों को सौंप दिया है।  

बताया जा रहा है कि हत्या के बाद दिलावर भागा नहीं, बल्कि सीधे कोंढवा पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुलिस के सामने अपराध कबूल कर लिया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि किसी और से अफेयर के शक में आरोपी ने प्रेमिका की हत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

युवक पर हमला, बाइक जलाई

वहीँ, महाराष्ट्र के जलगांव शहर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां लड़का और लड़की को साथ देखने के बाद कुछ युवकों ने बवाल मचा दिया। मोहाडी रोड इलाके में कुछ युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और उसकी बाइक में आग लगा दी।

मिली जानकारी के अनुसार, भुसावल तालुका का रहने वाला एक युवक अपनी महिला दोस्त के साथ मोहाडी रोड पर एक दुकान के पास खड़ा था। तभी कुछ स्थानीय युवक वहां पहुंचे और उनसे पूछताछ करने लगे। जब उन्हें प्रेम संबंध का शक हुआ, तो उन्होंने युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी और उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया।

घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।

Published on:

12 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / गर्लफ्रेंड को लॉज ले गया, बर्थडे केक काटा और फिर… 6 साल की लव स्टोरी का दर्दनाक अतं!

