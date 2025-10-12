गर्लफ्रेंड को लॉज ले गया, बर्थडे केक काटा और फिर… 6 साल की लव स्टोरी का दर्दनाक अतं!

महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छह साल से चल रहे युअवक और युवती के प्रेम संबंध का अंत बेहद दर्दनाक रहा। प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के कुछ ही समय बाद प्रेमी ने चाकू और ब्लेड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना शनिवार (10 अक्टूबर) को पिंपरी-चिंचवड के वाकड इलाके के एक लॉज में हुई।