I Love You…पत्नी के फोन से दोस्त को मैसेज, 4 बार ‘दृश्यम’ देख बनाया मर्डर प्लान, फिर कैसे फूटा भांडा?

दोनों पति-पत्नी एक सीसीटीवी में कैद भी हुए हैं, जो घटना वाले दिन की बताई जा रही हैं। शुरुआत में पुलिस को लगा कि समीर ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते हत्या की है, लेकिन जांच में बड़ा मोड़ आया। छानबीन में पता चला कि खुद समीर के ही किसी और महिला से अवैध संबंध थे। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसने हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने पत्नी अंजलि को चरित्रहीन साबित करने के लिए उसके मोबाइल से दोस्त को “I Love You” मैसेज भेजा और फिर खुद ही उस मैसेज का जवाब भी दिया ताकि पत्नी के अफेयर को सच साबित कर सके।