I Love You…पत्नी के फोन से दोस्त को मैसेज, 4 बार ‘दृश्यम’ देख बनाया मर्डर प्लान, फिर कैसे फूटा भांडा?

पुणे में ‘दृश्यम’ जैसी साजिश (Photo: IANS/Patrika)
पुणे में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म को भी मात दे सकता है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने से पहले ‘दृश्यम’ फिल्म (Drishyam Like Murder) को चार बार देखा और उसी अंदाज में अपराध को अंजाम दिया। आरोपी पति ने पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को लोहे की भट्टी में जलाया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी के मोबाइल से उसके दोस्त को ‘I Love You’ मैसेज भी भेजा।
पुलिस ने आरोपी का नाम समीर जाधव (42) बताया है। उसने अपनी 38 वर्षीय पत्नी अंजलि जाधव की हत्या की। अंजली एक निजी स्कूल में टीचर थी, जबकि समीर ने ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया है और उसका एक गैराज है। दोनों की शादी 2017 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं जो तीसरी और पांचवीं कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार पुणे के शिवणे इलाके में रहता था।
पुलिस को जांच में पता चला कि 26 अक्टूबर को समीर ने अंजलि को एक गोदाम में बुलाया, जहां उसने पहले से लोहे की भट्टी तैयार कर रखी थी। समीर ने अंजलि को कहा था कि वह उसे किराये का नया गोदाम दिखाना चाहता है। वहीं गला दबाकर उसने अंजली की हत्या की और फिर शव को उसी भट्टी में जलाया। सबूत मिटाने के लिए उसने राख को नजदीकी नदी में बहा दिया।
दोनों पति-पत्नी एक सीसीटीवी में कैद भी हुए हैं, जो घटना वाले दिन की बताई जा रही हैं। शुरुआत में पुलिस को लगा कि समीर ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते हत्या की है, लेकिन जांच में बड़ा मोड़ आया। छानबीन में पता चला कि खुद समीर के ही किसी और महिला से अवैध संबंध थे। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसने हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने पत्नी अंजलि को चरित्रहीन साबित करने के लिए उसके मोबाइल से दोस्त को “I Love You” मैसेज भेजा और फिर खुद ही उस मैसेज का जवाब भी दिया ताकि पत्नी के अफेयर को सच साबित कर सके।
हत्या के बाद समीर ने चालाकी से वारजे मालवाडी पुलिस थाने में जाकर पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया था कि उसकी पत्नी पुणे के शिंदेवाडी मुंबई-बेंगलुरु हाईवे से अचानक लापता हो गई है। वह बार-बार थाने जाकर पूछताछ करता और यह दिखाने की कोशिश करता कि वह पत्नी के गायब होने से बहुत परेशान पति है। उसके इस व्यवहार पर पुलिस को शक होने लगा।
डीसीपी संभाजी कदम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और समीर के विरोधाभासी बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला सुलझाया। संदेह बढ़ने पर जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने ‘दृश्यम’ फिल्म चार बार देखकर हत्या की पूरी योजना बनाई थी।
इस घटना ने हर किसी को चौंका दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच राजगढ़ पुलिस थाने को सौंपी गई है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग