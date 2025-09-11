ITR Scam: पुणे में 500 करोड़ का इनकम टैक्स घोटाला, निजी कंपनियों के कर्मचारी भी फंसे, जांच शुरू

आयकर निदेशालय की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पिछले पांच सालों से सक्रिय था और इस दौरान 10 हजार से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इनके निशाने पर मुख्य तौर पर निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी थे। इसलिए इस मामले में कई निजी कंपनियों के कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है।