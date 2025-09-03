पुणे से नासिक सिर्फ 3 घंटे में, सरकार ने बनाया खास प्लान, जल्द मिलेगा नए महामार्ग का तोहफा

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नासिक फाटा से राजगुरुनगर (खेड) तक लगभग 28 किलोमीटर लंबे हिस्से को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए इस मार्ग पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। जिससे जहां अभी डेढ़ से दो घंटे लगते हैं, वहीं यह दूरी केवल 20 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना से न केवल पुणे और नासिक के बीच की दूरी घटेगी बल्कि मुंबई के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।