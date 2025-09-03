पुणे से नासिक सिर्फ 3 घंटे में, सरकार ने बनाया खास प्लान, जल्द मिलेगा नए महामार्ग का तोहफा

Pune To Nashik Distance: पुणे से नासिक आने-जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही यह सफर अब तक से कहीं आसान और तेज हो जाएगा। अभी महाराष्ट्र के इन दो बड़े शहरों के बीच की 214 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 5 घंटे लगते हैं, लेकिन सरकार की नई परियोजना पूरी होते ही यह सफर सिर्फ तीन घंटे में पूरा किया जा सकेगा।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नासिक फाटा से राजगुरुनगर (खेड) तक लगभग 28 किलोमीटर लंबे हिस्से को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए इस मार्ग पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। जिससे जहां अभी डेढ़ से दो घंटे लगते हैं, वहीं यह दूरी केवल 20 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना से न केवल पुणे और नासिक के बीच की दूरी घटेगी बल्कि मुंबई के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस काम के लिए तेजी से कदम बढ़ाए हैं। निविदा प्रक्रिया 25 सितंबर को शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस दिशा में पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं। योजना के अनुसार, 90 प्रतिशत तक भूमि अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
गौरतलब है कि पिछले साल ही पुणे-नासिक मार्ग के चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए करीब 7,827 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। इसमें इस एलिवेटेड कॉरिडोर का भी समावेश है।
अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चला, तो आने वाले समय में पुणे से नासिक की यात्रा न सिर्फ कम समय में पूरी होगी बल्कि यात्रियों को एक नए और आधुनिक हाईवे का अनुभव भी मिलेगा।