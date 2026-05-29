पुणे शराब कांड: 15 मौतों के बाद एक्शन मोड में सीएम फडणवीस, कमिश्नर से कहा- एक भी आरोपी बच न पाये

उन्होंने आगे कहा, "पुणे में दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद पुलिस विभाग निष्क्रिय नजर आ रहा है। ये सिर्फ वही मौतें हैं जो सामने आई हैं, वास्तविक संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर राज्य सरकार और पुणे पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पुलिस विभाग के कुछ लोग भी इस अवैध धंधे में शामिल हो सकते हैं।"