29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पुणे शराब कांड: 15 मौतों के बाद एक्शन मोड में सीएम फडणवीस, कमिश्नर से कहा- एक भी आरोपी बच न पाये

महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले पर मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त एक्शन के आदेश दिए है। अब तक 9 आरोपियों को पकड़ा गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 29, 2026

Devendra Fadnavis Maharashtra

पुणे में 'मौत की शराब' पर हाहाकार, सीएम फडणवीस ने दिए एक्शन के आदेश (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर में जहरीली शराब पीने से कम से कम 15 लोगों की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सीधे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्तों से बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए और सभी दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कई जगहों पर रातभर चली छापेमारी

जहरीली शराब कांड की जांच अब युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है। पुलिस और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बीती रात शहर और आसपास के कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं।

इस मामले में मुख्य आरोपी कर्नल विरखा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा आठ अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

कहां बनी जहरीली शराब? तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि जहरीली शराब का निर्माण कहां किया गया था और इसे किन माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया गया। पुलिस शराब की पूरी सप्लाई चेन को खंगाल रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

वहीं, मौतों की वास्तविक वजह जानने के लिए मेडिकल और फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों की टीम शराब के नमूनों की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसमें कौन से जहरीले तत्व मौजूद थे।

विपक्ष ने लगाया गंभीर आरोप

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) विधायक रोहित पवार ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहित पवार ने कहा, "पिछले दो-तीन दिनों में घटिया और अवैध शराब पीने से करीब आठ लोगों की मौत हुई है। पुलिस इन मौतों को हार्ट अटैक या अन्य कारणों से हुई मौत बताने की कोशिश कर रही है, जो सच छिपाने और इस अवैध कारोबार को चलाने वालों को बचाने का प्रयास लगता है।"

उन्होंने आगे कहा, "पुणे में दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद पुलिस विभाग निष्क्रिय नजर आ रहा है। ये सिर्फ वही मौतें हैं जो सामने आई हैं, वास्तविक संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर राज्य सरकार और पुणे पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पुलिस विभाग के कुछ लोग भी इस अवैध धंधे में शामिल हो सकते हैं।"

इलाके में दहशत का माहौल

इस भयावह घटना के बाद पुणे और पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतकों के परिवारों में शोक और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर गुस्साए लोगों ने शराब की दुकानों में तोड़फोड़ भी की। सरकार से मांग की जा रही है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर न हो।

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा रही है। आने वाले दिनों में इस जहरीली शराब कांड में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

कॉकरोच जनता पार्टी को अर्बन नक्सलियों का समर्थन? खुफिया विभाग की पैनी नजर, आईजी का बड़ा बयान
मुंबई
Abhijeet Dipke, Cockroach Janta Party Founder

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 May 2026 03:00 pm

Published on:

29 May 2026 02:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पुणे शराब कांड: 15 मौतों के बाद एक्शन मोड में सीएम फडणवीस, कमिश्नर से कहा- एक भी आरोपी बच न पाये

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्यार, दर्द और आइस रिंक का खेल! 8 एपिसोड वाले ‘Off Campus’ पर Gen Z हुए फिदा

Off Campus
हॉलीवुड

रश्मिका मंदाना का एयरपोर्ट लुक वायरल, एक बार फिर हुई वायर्ड ईयरफोन्स की हुई वापसी

Rashmika Mandana
टॉलीवुड

‘दो घंटे के काम में 10 हजार?’ कीर्ति कुल्हारी ने कुक के सैलेरी पर जताई हैरानी, वायरल

एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी
बॉलीवुड

अमेरिका में भारतीय कपल के खिलाफ नस्लभेद टिप्पणी पर भड़के गुरमीत चौधरी, बोले- हम अपमान सहते रहे, अब बहुत हुआ

Gurmeet Choudhary On US Racism Row
बॉलीवुड

CM विजय की एयर होस्टेस संग फ्लाइट से तस्वीर आई सामने, फैंस बोले- वाह! दिल जीत लिया

Tamil nadu cm vijay photo viral with air hostess after delhi visit fans happy
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.