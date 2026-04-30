पुणे: वाटर प्यूरीफिकेशन प्लांट से क्लोरीन गैस लिक होने से हड़कंप, 24 लोग अस्पताल में भर्ती, पूरा परिसर सील

परिसर किया गया सील, जांच जारी प्रशासन ने कंपनी परिसर को सील कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह मामला लापरवाही का माना जा रहा है। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि इतने संवेदनशील रसायन को बंद पड़े संयंत्र में इस तरह असुरक्षित तरीके से क्यों छोड़ा गया और क्या इसमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है।